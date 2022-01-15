خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2022 إلكترونيا

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية أبرز التفاصيل والمعلومات حول فاتورة التليفون الأرضي يناير 2022 وكيفية الاستعلام عن الفاتورة بالخطوات إلكتورنيًا.

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2022



يمكن لعملاء شركة المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي حتى يوم 14 من فبراير 2022، وفي حالة عدم السداد في الموعد المحدد تقوم الشركة بمنع الاتصالات والسماح بالاستقبال فقط في حالة عدم السداد.

وفي 15 مارس 2022، تقوم الشركة بفرض غرامة تأخير ورفع الخط مؤقتًا من الخدمة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2022

وعن خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2022، يمكنكم الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات على الانترنت، واتباع خطوات الاستعلام لمعرفة قيمة الفاتورة قبل السداد، وهي إدخال كود المحافظة ورقم التليفون والضغط على الاستعلام.

كما يمكن أيضا الاتصال برقم خدمة العملاء الخاصة بالمصرية للاتصالات، ومعرفة قيمة الفاتورة لسهولة السداد قبل انتهاء الموعد المحدد.

طرق سداد فاتورة الهاتف الأرضي

يمكن للعملاء الدفع الالكتروني عبر موقع الشركة أو في مراكز شركة المصرية للاتصالات WE (السنترالات) أو مصاري أو الدفع عن طريق مكاتب البريد أو عبر خدمة فودافون كاش - خدمة فوري - خدمة سداد - خدمة Bee - خدمة خدماتي - خدمة أمان - خدمة ممكن.