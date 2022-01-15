درجة الحرارة الأن.. بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة السبت 15-1-2022

يبحث العديد من المواطنين عن درجة الحرارة الأن بمحافظات الجمهورية، حيث يسود انخفاض في درجات الحرارة بجميع الأنحاء، ويسود البلاد طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



وعن درجة الحرارة الأن بمحافظات لجمهورية إليكم بيان تفاصيل بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 15-1-2022



درجة الحرارة الأن في القاهرة الصغرى 10 والعظمى 16



درجة الحرارة الأن في شبين الكوم والصغرى 10 والعظمى 15



درجة الحرارة الأن في طنطا الصغرى 11 والعظمى 16



درجة الحرارة الأن في دمنهور الصغرى 11 والعظمى 15



درجة الحرارة الأن في الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 17



درجة الحرارة الأن في بلطيم الصغرى 12 العظمى 15



درجة الحرارة الأن في مطروح الصغرى 12 والعظمى 16



درجة الحرارة الأن في السلوم الصغرى 12 والعظمى 15



درجة الحرارة الأن في سيوة الصغرى 08 والعظمى 16



درجة الحرارة الأن في بورسعيد الصغرى 10 العظمى 16



درجة الحرارة الأن في دمياط الصغرى 10 والعظمى 17



درجة الحرارة الأن في الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 16



درجة الحرارة الأن في الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 17



درجة الحرارة الأن في السويس الصغرى 11 والعظمى 17



درجة الحرارة الأن في العريش الصغرى 10 والعظمى 15



درجة الحرارة الأن في رفح الصغرى 10 والعظمى 15



درجة الحرارة الأن في رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 20



درجة الحرارة الأن في نخل الصغرى 04 العظمى 20



درجة الحرارة الأن في نويبع الصغرى 16 والعظمى 20



درجة الحرارة الأن في طابا الصغرى 14 والعظمى 19



درجة الحرارة الأن في كاترين الصغرى 01 والعظمى 15



درجات الحرارة فى الطور الصغرى 13 والعظمى 22



درجة الحرارة الأن في شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 21



درجة الحرارة الأن في الغردقة الصغرى 13 والعظمى 20



درجة الحرارة الأن في مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 23



درجة الحرارة الأن في الفيوم الصغرى 07 والعظمى 17



درجة الحرارة الأن في بنى سويف الصغرى 06 والعظمى 16



درجة الحرارة الأن في المنيا الصغرى 06 والعظمى 17



درجة الحرارة الأن في أسيوط الصغرى 05 والعظمى 17



درجة الحرارة الأن في سوهاج الصغرى 08 والعظمى 19



درجة الحرارة الأن في قنا الصغرى 08 والعظمى 19



درجة الحرارة الأن في الأقصر الصغرى 08 والعظمى 19



درجة الحرارة الأن في أسوان الصغرى 08 والعظمى 20