"الملا" يتفقد عددًا من المشروعات البترولية الجديدة بالسويس

قام طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات البترولية الاستراتيجية الجديدة بمحافظة السويس، وذلك بهدف الوقوف على آخر مستجدات تنفيذ تلك المشروعات والعمل على تذليل أى عقبات قد تعوق تنفيذها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة.

وأكد الملا - خلال الجولة اليوم السبت - أهمية هذه المشروعات الحيوية التى تعمل على تطوير الوحدات الإنتاجية، باعتبارها من الدعائم الرئيسية لتحقيق المشروع القومى لجعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي، فضلًا عن مساهمتها الفعالة فى استدامة تأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية عالية الجودة،

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمشروع إنتاج الأسفلت الجديد نحو ١٢٠٠ طن أسفلت يوميًا بتكلفة استثمارية تبلغ حوالى ٩٧٠ مليون جنيه، وقامت بتصميمه وتنفيذه شركتى إنبى وبتروجت.

ويأتى مشروع إنشاء ٣ مستودعات تخزين لمنتج الأسفلت بسعة إجمالية ٩٠٠٠ متر مكعب، ومنصة تسهيل أعمال شحن الأسفلت بتكلفة إجمالية حوالى ١٣٩ مليون جنيه، فضلًا عن مشروع إعادة تأهيل مستودعات المقطر الشمعى القديمة (٣مستودعات بسعة إجمالية ٧٥٠٠ متر مكعب) بهدف زيادة إنتاج السولار.

وخلال الجولة استعرض الكيميائي هشام فتحى موقف تنفيذ مشروع إنشاء مجمع التفحيم وإنتاج السولار والذي يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة بالاستغلال الأمثل لكميات المازوت منخفض القيمة وتحويلها إلى منتجات عالية القيمة لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية خاصة السولار والبوتاجاز للحد من الاستيراد.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى 28.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع توريد وتركيب فاصلين املاح لوحدات التقطير ١ و٢ بتكلفة استثمارية حوالى ٦٠٠ مليون جنيه.

كما تم استعراض مشروعات تطوير وتحديث معالجة مياه الصرف الصناعي وخطط الاصحاح البيئي للشركات العاملة بخليج السويس في ضوء موافقة جهاز شئون علي خطط الاصحاح البيئي.

رافق الوزير خلال الجولة كل من المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للتكرير والتصنيع والتخطيط والمشروعات والسلامة ووكيل الوزارة للمشروعات ومعاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية ورؤساء شركات النصر للبترول بتروجت وإنبي.