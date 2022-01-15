طبيب ذكورة يكشف نسبة صادمة لدى الرجال المصابين بضعف الانتصاب (فيديو)

توك شو
خالد حافظ- استشاري
خالد حافظ- استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال
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 قال الدكتور خالد حافظ، استشاري جراحة الذكورة  وعقم الرجال، إن  هناك الكثير من الاختلالات الجنسية التي قد تصيب الرجل، مثل ضعف الرغبة الجنسية أو اختلالات القذف أو ضعف الانتصاب. 

 وتابع "حافظ"، خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت،  أن ضعف الرغبة الجنسية يعني ان الرجل ليس لديه رغبة في بدا العلاقة من الأساس، وهذا قد يكون سببه نفسي أو عضوي ناتج من وجود خلل هرموني.

 ولفت إلى أن اختلالات القذف مثل القذف السريع  أو القذف المتأخر، أو القذف الجاف، أو نزول دم أثناء القذف،  ويتم علاجه بمعرفة السبب  هذا الاختلال، وبعد ذلك يعود الشخص إلى حياته الطبيعة بصورة كاملة. 

 ولفت إلى أن أكثر من 50% من الرجال فوق الـ50 عامًا لديهم درجة من ضعف الانتصاب،  مشيرًا إلى أن احتمال الإصابة بضعف الانتصاب تزيد مع تقدم العمر. 

الرغبة الجنسية القذف الانتصاب الذكورة عقم الرجال ضعف الانتصاب
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