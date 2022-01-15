خبيرة تغذية تحذر: خفض الوزن بصورة غير صحيحة يؤدي إلى هذه الأعراض (فيديو)

توك شو
خفض الوزن- صورة أرشيفية
خفض الوزن- صورة أرشيفية
Advertisements

شددت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية،  على ضرورة تناول الثلاثة وجبات مبكرًا، وعدم تناول أي طعام بعد الساعة الثامنة مساءً، وفي حال الجوع يتم تناول طاقة سلبية مثل الخضار، وتناول المياه بكثرة، لان هذا يؤدي إلى الحفاظ على الوزن المثالي للجسم.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت،  أن  هناك امكانية لخفض الوزن دون اتباع حمية غذائية معينة، ودون حرمان، من خلال تناول كل أنواع الطعام، ولكن بنسب قليلة معتدلة.

 وتابعت أن خفض الوزن بصورة غير صحيحة يؤدي إلى تساقط الشعر، وعدم نضارة الوجه، مشددة على ضرورة الحصول على الفيتامينات التي تساعد على الحفاظ على نضارة البشرة والشعر.

تساقط الشعر نضارة البشرة خفض الوزن خبيرة تغذية التغذية العلاجية نضارة الوجه
ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. محامي أسرة الإبراشي للفجر: الطبيب عالج الإعلامي وسمير غانم ودلال بالدواء نفسه

شاهد.. المحامي سمير صبري يعلن مفاجآت عبر "الفجر" بقضية وفاة وائل الإبراشي

عاجل.. كيروش يُعلن تشكيل مصر ضد غينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا

سيتم طره خارج الديار.. تشافي يطالب لابورتا برحيل شارد الذهن عن برشلونة

عاجل.. تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماع اليوم

الحكم على محاميي كريم الهواري صاحب حادث الشيخ زايد في هذا الموعد

قرار جديد من الأهلي بشأن إصابة أكرم توفيق

الأهلي يفقد هذا الثنائي في كأس العالم للأندية