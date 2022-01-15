خبيرة تغذية تحذر: خفض الوزن بصورة غير صحيحة يؤدي إلى هذه الأعراض (فيديو)

شددت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، على ضرورة تناول الثلاثة وجبات مبكرًا، وعدم تناول أي طعام بعد الساعة الثامنة مساءً، وفي حال الجوع يتم تناول طاقة سلبية مثل الخضار، وتناول المياه بكثرة، لان هذا يؤدي إلى الحفاظ على الوزن المثالي للجسم.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن هناك امكانية لخفض الوزن دون اتباع حمية غذائية معينة، ودون حرمان، من خلال تناول كل أنواع الطعام، ولكن بنسب قليلة معتدلة.

وتابعت أن خفض الوزن بصورة غير صحيحة يؤدي إلى تساقط الشعر، وعدم نضارة الوجه، مشددة على ضرورة الحصول على الفيتامينات التي تساعد على الحفاظ على نضارة البشرة والشعر.