هل يؤثر الضوضاء على الكبد؟ وزير الصحة الأسبق يُجيب (فيديو)

قال الدكتور عمرو حلمي، أستاذ أمراض الكبد ووزير الصحة الأسبق، إن أول شيء يؤذي الكبد هو البيئة، لأن هذا العضو معني بالبيئة المحيطة، وبما يدخل في فم الإنسان، مشيرًا إلى أن الحياة السليمة بعيدًا عن التلوث، والتعرض للشمس والهواء يفيد الكبد.

وتابع "حلمي"، خلال حواره مع الإعلامية شاهيناز جاويش، ببرنامج "العيادة"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء السبت، أن الضوضاء والاكتئاب والضيق وعدم سعة الصدر يؤذي الكبد، لافتًا إلى أن الكبد حساس بكل ما يحيط بالإنسان.

ولفت إلى أن الدهون المدرجة المشبعة هي من أكثر الأشياء التي تضر الكبد، لأنها تؤدي إلى زيادة أنزيمات الكبد، مما يؤدي إلى الإصابة بالالتهابات وتليف أورام الكبد.