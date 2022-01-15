هل يؤثر الضوضاء على الكبد؟ وزير الصحة الأسبق يُجيب (فيديو)

توك شو
عمرو حلمي- وزير
عمرو حلمي- وزير الصحة الأسبق
Advertisements

قال الدكتور عمرو حلمي، أستاذ أمراض الكبد ووزير الصحة الأسبق، إن أول شيء يؤذي الكبد هو البيئة، لأن هذا العضو معني بالبيئة المحيطة، وبما يدخل في فم الإنسان، مشيرًا إلى أن الحياة السليمة بعيدًا عن التلوث، والتعرض للشمس والهواء يفيد الكبد.

وتابع "حلمي"، خلال حواره مع الإعلامية شاهيناز جاويش، ببرنامج "العيادة"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء السبت، أن الضوضاء والاكتئاب والضيق وعدم سعة الصدر يؤذي الكبد، لافتًا إلى أن الكبد حساس بكل ما يحيط بالإنسان.

ولفت إلى أن الدهون المدرجة المشبعة هي من أكثر الأشياء التي تضر الكبد، لأنها تؤدي إلى زيادة أنزيمات الكبد، مما يؤدي إلى الإصابة بالالتهابات وتليف أورام الكبد.

 

وزير الصحة الضوضاء أمراض الكبد وزير الصحة الاسبق

مواد متعلقة

بفضل الأطباء المصريين.. كوت ديفوار الثالثة إفريقيا في زراعة الكبد
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

أمم إفريقيا.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة مصر ضد غينيا بيساو

عاجل.. محامي أسرة الإبراشي للفجر: الطبيب عالج الإعلامي وسمير غانم ودلال بالدواء نفسه

شاهد.. المحامي سمير صبري يعلن مفاجآت عبر "الفجر" بقضية وفاة وائل الإبراشي

الحكم على محاميي كريم الهواري صاحب حادث الشيخ زايد في هذا الموعد

سيتم طره خارج الديار.. تشافي يطالب لابورتا برحيل شارد الذهن عن برشلونة

مانشستر يونايتد يتعثر أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي وكوتينيو يسجل (فيديو)

عاجل.. كيروش يُعلن تشكيل مصر ضد غينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا

الزمالك يرفض رحيل الصخرة في الميركاتو الشتوي