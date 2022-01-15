صادرات ليبيا النفطية تحقق 21.5 مليار دولار في 2021

أعلى مستوى في 5 سنوات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا السبت أن إيرادات البلاد من صادرات النفط والغاز تجاوزت 21،5 مليار دولار عام 2021، في أعلى مستوى يسجل منذ خمس سنوات.



وقالت المؤسسة في بيان إن صافي إيرادات صادرات النفط الخام والغاز العام الماضي بلغت 21،5 مليار دولار، بالإضافة إلى مبيعات بغير الدولار وصلت إلى 30 مليون يورو.



وأضافت أنها حققت مستويات قياسية في نوفمبر وديسمبر، حيث بلغ صافي الايرادات خلال الشهرين الأخيرين من العام الفائت 4،3 مليارات دولار.



وبحسب ما نقلت "الفرنسية" قال رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله "سجل نهاية العام 2021 انتعاشا وحققت اسعار النفط أكبر مكاسبها السنوية منذ العام 2016، مدفوعة بتعافي الاقتصاد العالمي من حالة الركود بسبب وباء كورونا".



منذ السبعينات اعتمدت ليبيا التي تملك أكبر احتياطات النفط في افريقيا على عائدات صادراتها من الثروة الهيدروكربونية إلى حد كبير.



لكن خلال عقد من النزاعات العسكرية التي أعقبت ثورة 2011، غالبا ما كانت الجماعات المسلحة تقوم بإغلاق المنشآت النفطية أو الإضرار بها.



ودفعت عمليات الإغلاق المتكررة المؤسسة الوطنية للنفط للإعلان عن ظروف القوة القاهرة، وهي خطوة قانونية تسمح لها بالتحرر من التزاماتها التعاقدية بسبب عوامل خارجة عن إرادتها.



وعاد إنتاج النفط إلى التعافي مسجلا 1،2 مليون برميل يوميا، مقابل ما بين 1،5 و1،6 مليون برميل قبل انتفاضة عام 2011 المدعومة من حلف شمال الأطلسي.



لكن صنع الله حذر من أن "قدرة قطاع النفط في ليبيا على الاستثمار ودفع عملية تحديث البنية التحتية ستبقى ضعيفة في المدى المنظور، لا سيما في ظل شح الميزانيات".



وأكد أن "ما نحتاج اليه أكثر من أي وقت مضى التفكير خارج الصندوق وخلق المبادرات لانقاذ البنية التحتية".