مفاجأة من وزير الصحة الأسبق بشأن سبب انتشار فيروس سي (فيديو)

قال الدكتور عمرو حلمي، أستاذ أمراض الكبد، ووزير الصحة الأسبق، إن فيروس "أ" و"ه" ينتشر من خلال الطعام الملوث، أما "سي" و"بي" فهذه فيروسات مزمنة تؤدي إلى تليف في الكبد، ومن ثم الإصابة بالسرطان.

وتابع "حلمي"، خلال حواره مع الإعلامية شاهيناز جاويش، ببرنامج "العيادة"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء السبت، أن فيروس "سي" انتشر في مصر، بسبب حملة القضاء على البلهارسيا، خاصة وأن الحقن في هذا الوقت كانت زجاجية، ولم يكن العالم أجمع يعلم بأن "غلي" الحقن لا يعقم الحقنة، من فيروس "سي".

ولفت إلى أن مصر قامت بتصنيع دواء فيروس "سي" فور اكتشافه، واستطعنا تقريبًا محو فيروس سي، وفيروس "ب" قل في العامل بصورة كبيرة بسبب وجود لقاح.