ضبط محاولتي تهريب كمية من الأدوية بجمارك مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي، من ضبط محاولتي تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

في المحاولة الأولى وإثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران الخطوط الأردنية القادمة من عمان، استوقف ياسر محمد إبراهيم رئيس القسم المعين، على لجنة الخط الأخضر احدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وقام احمد محمود البسيوني، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، بتكليف نورهان محمد فؤاد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود كمية من الأمبولات الدوائية الخاصة بعلاج الأورام السرطانية غالية الثمن مخبأة داخل كيس به ووسط قطع من اللحوم.

وفى المحاولة الثانية وعلى نفس رحلة الطائرة أيضا استوقف تامر عادل أحمد رئيس القسم المعين على اللجنة الجمركية، راكبا مصريا أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أو بضائع تستحق سداد رسوم أو ضرائب جمركية فأجاب بالنفي.

وتم تمرير بعض حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة أحمد صلاح رزق مأمور الجمرك ومحمد صابر رئيس القسم واللذين لم يتلاحظ لهما وجود شيء مخالف.

وقام أحمد البسيوني بتكليف جورج صفوت فرج مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب بدقة وخاصة الحقائب التي لم يتم تمريرها على جهاز الفحص فتبين وجود كمية شبيهة من الامبولات الدوائية داخل كيس به مستلزمات "حلاقة" خاصة بالراكب.

قرر محمود عبد النبي عباس مدير الإدارة الثالثة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي برقمي 12 و13 لسنة 2022 ضد الراكبين، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.