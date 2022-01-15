تحذير من وزير الصحة الأسبق بشأن هذه الأطعمة الضارة بالكبد (فيديو)

قال الدكتور عمرو حلمي، أستاذ أمراض الكبد، ووزير الصحة الأسبق، إن هناك بعض الأطعمة التي تضر الكبد مثل الشحوم، ولذلك هناك ضرورة لعدم استخدام الزيت قدر الإمكان، إلا بعد طهي الأكل، واستخدام زيت الزيتون المصري، وليس المستورد، لأن كل الزيوت المستوردة مخزنة، ومن الممكن استخدام الزبدة البلدي غير المخزنة لأنه طبيعي بعد طهي الأكل.

وتابع "حلمي"، خلال حواره مع الإعلامية شاهيناز جاويش، ببرنامج "العيادة"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء السبت، أن الطعام الذي يُقلى يستوي سريعًا، ومن الممكن تناوله بعد تجفيفه دون أي مشاكل، مشيرًا إلى أن "قلي" البطاطس" بالنسبة للأطفال غير مفضل، ومن الممكن التحايل على هذا الأمر من خلال وضع البطاطس في الفرن بعد تقطيعها.

ولفت إلى أن الفيروسات كائنات ليست أبدية وليست أزلية، وتتغير دائمًا، مشيرًا إلى أن عمر فيروس "سي" في الكرة الأرضة 300 عام، واكتشف في 1990، وقبل ذلك لم يكن معروفا.