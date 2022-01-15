طبيب: هذه مشاكل مريض السمنة المفرطة

قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن مريض السمنة المفرطة يعاني من مشاكل في انقطاع النفس، ومشاكل في المفاصل، مشددًا على ضرورة العمل على خفض الوزن مبكرًا، حتى يتم إجراء جراحات السمنة بسهولة سواء من حيث الجراحة أو الأدوية، أو الرعاية اللازمة.

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن مريض السمنة المفرطة لا يستطيع أن ينام على ظهره، وفي حاجة إلى الدخول إلى العناية المركزة بعد إجراء جراحات السمنة، مشددًا على ضرورة إجراء جراحات السمنة في أماكن مجهزة على أعلى مستوى.

ولفت إلى أن الكبد يكون حجمه كبير جدًا لدى مريض السمنة المفرطة، وجدار البطن سميك للغاية، وهناك صعوبة في التنفس طوال الوقت، مشيرًا إلى ضرورة إجراء جراحات السمنة من خلال فريق طبيعي على أعلى مستوى.