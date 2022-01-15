تعرف على مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2022

ازداد البحث في الأونة الأخيرة عن مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول الثانوي، وهذا بعدما أعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، إلغاء نظام الإمتحانات الإلكتروني للصف الأول والثاني الثانوي، ومن المقرر أن يؤدي الطلاب الامتحان تحريريا.

ومن هنا، تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في النقاط التالية مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2022:

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2022

وعن موعد بدء امتحانات الصف الأول الثانوي 2022 من المقرر أن تنطلق يوم السبت الموافق 22 يناير بمادة اللغة العربية، وتنتهي يوم الأربعاء 2 فبراير، أما المواد غير المضافة للمجموع انطلقت اليوم السبت 15 يناير والتي تستمر حتى يوم 17 يناير الجاري،

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2022

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2022.. السبت 22 يناير من المقرر أن يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2022.. الاثنين 24 يناير من المقرر أن يؤدي الطلاب امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2022.. الأربعاء 26 يناير من المقرر أن يؤدي الطلاب امتحان مادة التاريخ ومادة الأحياء

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2022.. السبت 29 يناير من المقرر أن يؤدي الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الأولى

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2022.. الاثنين 31 يناير من المقرر أن يؤدي الطلاب امتحان الفيزياء والفلسفة والمنطق

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2022.. الأربعاء 2 فبراير من المقرر أن يؤدي الطلاب مادة الرياضية واللغة الأجنبية الثانية

تابلت الصف الأول الثانوي 2022

استلم طلاب الصف الأول الثانوي 2022 تابلت مع بداية العام الدراسي 2022، وتم تفعيله وتحميل عليه بنك المعرفة، والكتب المدرسية والمنهج الخاص بالطالب، ولكن الطلاب لم يؤدوا عليه الامتحان هذا العام، منعا لحدوث أعطال في شبكة لانترنت تؤدي لارتباك الطلاب أثناء تأدية الامتحانات.