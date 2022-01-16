أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 16 يناير 2022

استقرت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الأحد، العطلة الإسبوعية لسوق الصاغة فى مصر، بعد أن شهد المعدن الأصفر انخفاضًا بقيمة 3 جنيهات خلال تعاملات أمس، متأثرًا بإغلاق البورصة العالمية تعاملاتها الأسبوعية مساء أمس عند مستوى 1818 دولارا للأوقية.





وجاءت قيمة التراجع بنحو 3 جنيهات، في الوقت الذي شهدت حركة السوق المحلية حالة من الركود نتيجة عدم الاستقرار التي يشهدها سعرالذهب عالميًا.





أسعار الذهب اليوم في مصر:



سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 532 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 684 جنيهًا.

ضضكما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 799 جنيها.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 913 جنيها.

سعر الجنيه الذهب:

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6442 جنيهًا.

يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.

سعر الذهب اليوم عالميا:

تراجعت العقود الآجلة للذهب مساء أمس عند مستوى 1818 دولارا للأوقية، نتيجة ارتفاع سعر الدولار الذي يتجه عكس الاتجاه مع المعدنالأصفر.