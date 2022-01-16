مجلس الشيوخ الفرنسي يتبنى إلزامية شهادة التطعيم

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تبنى مجلس الشيوخ الفرنسي، بأغلبية الأعضاء، إلزامية شهادة التطعيم بأكثرية الأصوات وفقًا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.

 

وأشارت القناة إلى أن مجلس الشيوخ تبنى إلزامية شهادة التطعيم بأكثرية 187 صوتا مقابل 66 صوتًا.

 

يذكر أن مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) هو مرض معدٍ يسببه فيروس كورونا المستجد (سارس-كوف-2)، ويعاني معظم الأشخاص الذين يصابون بمرض كوفيد-19 أعراضًا خفيفة أو متوسطة، ويتعافون من دون علاج خاص. لكن البعض منهم سيمرض بشكل حاد ويستلزم رعاية طبية.

 

ويمكن أن ينتقل الفيروس من فم الشخص المصاب بالعدوى أو أنفه عن طريق جزيئات سائلة صغيرة عند السعال أو العطس أو التكلم أو الغناء أو التنفس. تتنوع هذه الجزيئات ما بين القُطيرات الكبيرة الحجم من الجهاز التنفسي والأهباء الجوية الأصغر حجمًا.

 

كما يمكن أن تصاب بالعدوى عن طريق التنفس إذا كنت قريبًا من شخص مصاب بمرض كوفيد-19 أو لامست سطحًا ملوثًا ثم لامست عينيك أو أنفك أو فمك. ينتقل الفيروس بسهولة أكبر في الأماكن الداخلية وتلك المزدحمة.

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