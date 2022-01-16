عاجل.. حاكم "تكساس": الإفراج عن جميع الرهائن من الكنيس اليهودي

نقلت قناة العربية الإخبارية عن حاكم تكساس، قوله إنه جرى الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في الكنيسة اليهودي.

كانت قناة العربية الإخبارية أفادت في خبر عاجل، بوقوع عملية احتجاز لـ4 رهائن في كنيس "بيث إسرائيل" بتكساس، من قبل شخص مسلح باكستاني يدعى محمد صديقي.

وأشارت إلى أن المسلح طالب بالإفراج عن شقيقته المحكوم عليها بـ 85 عاما، والمتهمة بقتل عميل FBI وجنديا أميركيا.

وأوضحت أنه جرى إطلاع بايدن على مستجدات عملية الاحتجاز بكنيس في تكساس.