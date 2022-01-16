عاجل.. القضاء على مرتكب عملية الاحتجاز بكنيس يهودي في تكساس

أعلنت الشرطة المحلية في ولاية تكساس الأمريكية، أنه تم القضاء على مرتكب عملية الاحتجاز بكنيس يهودي، لافتة إلى أنها تسعى لمعرفة دوافع الاعتداء.

ونقلت قناة العربية الإخبارية عن حاكم تكساس، قوله إنه جرى الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في الكنيسة اليهودي.

ووقعت عملية احتجاز لـ4 رهائن في كنيس "بيث إسرائيل" بتكساس، من قبل شخص مسلح باكستاني يدعى محمد صديقي.

وأشارت إلى أن المسلح طالب بالإفراج عن شقيقته المحكوم عليها بـ 85 عاما، والمتهمة بقتل عميل FBI وجنديا أميركيا.

وأوضحت أنه جرى إطلاع بايدن على مستجدات عملية الاحتجاز بكنيس في تكساس.