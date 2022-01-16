عاجل.. القضاء على مرتكب عملية الاحتجاز بكنيس يهودي في تكساس

عربي ودولي
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

أعلنت الشرطة المحلية في ولاية تكساس الأمريكية، أنه تم القضاء على مرتكب عملية الاحتجاز بكنيس يهودي، لافتة إلى أنها تسعى لمعرفة دوافع الاعتداء.

 

ونقلت قناة العربية الإخبارية عن حاكم تكساس، قوله إنه جرى الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في الكنيسة اليهودي.

 

ووقعت عملية احتجاز لـ4 رهائن في كنيس "بيث إسرائيل" بتكساس، من قبل شخص مسلح باكستاني يدعى محمد صديقي.

 

وأشارت إلى أن المسلح طالب بالإفراج عن شقيقته المحكوم عليها بـ 85 عاما، والمتهمة بقتل عميل FBI وجنديا أميركيا.

 

وأوضحت أنه جرى إطلاع بايدن على مستجدات عملية الاحتجاز بكنيس في تكساس.

FBI محكوم عليه ولاية تكساس كنيس يهودي ولاية تكساس الأمريكية عملية الاحتجاز الرهائن الشرطه المحلية

مواد متعلقة

طبيب نفسي: تطوير السجون تأثيره كبيرا في تعديل سلوك المجرمين (فيديو)

غلق 12 سجنًا.. الداخلية تعزز إنجازاتها في احترام حقوق الإنسان وتنجز مركز الإصلاح بـ10 أشهر

محمد موسى: مركز الإصلاح بوادي النطرون نقلة نوعية بالمؤسسات العقابية

"فستان عادي".. تعليق غريب من نجلاء بدر لتبرير أزمتها الأخيرة

وزارة تحترم حقوق الإنسان.. الداخلية أنجزت مركز الإصلاح في 10 أشهر لغلق 12 سجنا

شباب الصحفيين تشيد بمركز الإصلاح والتأهيل: سيغلق 25% من السجون العمومية

ألمانيا تحث إسرائيل على التراجع عن قرار بناء 3000 وحدة سكنية بالضفة الغربية

"الخارجية الأمريكية": بلينكن تحدث إلى رئيس وزراء السودان ويرحب بإطلاق سراحه
ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. القضاء على مرتكب عملية الاحتجاز بكنيس يهودي في تكساس

فينجادا يصدم جماهير مصر بعد الفوز على غينيا بيساو

عاجل.. سقوط 3 صواريخ بمحيط قاعدة زليكان شمال شرق الموصل

أتليتكو مدريد يوافق على رحيل نجم الفريق إلى صفوف مانشستر سيتي

عاجل| انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

حوار| محامي الإبراشي يفجر مفاجآت جديدة لـ "الفجر": الطبيب ابتزه.. وهو المسؤول عن علاج سمير غانم وزوجته (فيديو)

برشلونة يصرف النظر عن ضم نجم يوفنتوس ويتطلع لحسم صفقة نارية

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد الفوز على غينيا بيساو