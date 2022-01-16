تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الأسبوع

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بتراجع جماعي للمؤشرات،، حيث تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 12012 نقطة.

 وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 2089 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 14258 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 4727 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2231 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 3274 نقطة.

 

 

 

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