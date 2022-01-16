حقيقة عودة غادة عادل إلى طليقها مجدي الهواري

تصدرت الفنانة غادة عادل اليوم الأحد الموافق الـ16 من يناير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب تداول أنباء حول قرب عودتها من طليقها المخرج والمنتج مجدي الهواري.

غادة عادل

وتساءل عشاق وجماهير النجمة غادة عادل عن حقيقة وتفاصيل عودتها إلى زوجها مجدي الهواري، الذي انفصلت عنه منذ 5 أعوام، في مفاجأة كبيرة داخل الوسط الفني لهذا الثنائي المنسجم.

انفصال غادة عادل

وانفصلت غادة عادل عن زوجها السابق المخرج والمنتج مجدي الهواري، بعد تكوين ثنائي مميز على الناحية الشخصية، حيث أنجبت منه أبنائها الخمسة، ما سبب صدمة لعشاقها.

طلاق غادة عادل ومجدي الهواري

وقررت غادة عادل وزوجها الانفصال والابتعاد عن بعضهما بشكل طيب حيث ظلت العلاقة بينما طيبة ولم تشهد توترات أو دخول في أزمات، ما فتح الباب أمام إمكانية عودتهما لبعضهما مجدا.

إمكانية عودة غادة عادل

وانتشرت أنباء حول إمكانية عودة الفنانة الجميلة غادة عادل إلى زوجها المخرج مجدي الهواري، ولا سيما بعد حديثه الأخير حول عودته لزوجته النجمة التي تلقى اهتمام الجمهور ولها قاعدة جماهيرية عريضة.

غادة عادل وعودتها إلى زوجها

وقال المخرج مجدي الهواري إن عودته إلى زوجته السابقة الفنانة غادة عادل أصبح مطلبًا جماهيريًا، مشيرا إلى أن الجميع حوله يطلبون ذلك، عقب ظهورهما معا عبر إحدى الفضائيات.

ظهور غادة عادل

وظهرت غادة عادل وزوجها في إحدى اللقاءات التلفزيونية حيث طالب الأبناء بعودة والديهما، رم تفضيل غادة أن تبقى العلاقة كما هي، وسط إلحاح كبير من أبنائهما.

ظهور غادة عادل عبر إم بي سي

وأطلت غادة عادل وزوجها ضيفين على فضائية "إم بي سي" حيث كشفت تفاصيل كثيرة عن طلاقها من زوجها، وأن ذلك القرار كان سببا في بقاء العلاقة بينهما محترمة وعاد بالنفع على الطرفين.

سبب عدم زواج طليق غادة عادل

وسألت غادة عادل زوجه المخرج مجدي الهواري، عن سبب عدم زواجه بعد طلاقهما، ليفاجئها بالإجابة التي مفادها، أنه كي يتزوج لا بد وأن تعلم زوجته الجديدة أنه لا يزال يحب غادة عادل ليفتح الباب مجددا أمام إمكانية عودتهما.

سبب طلاق غادة عادل

وأوضحت غادة عادل أنها كانت مكبوتة خلال زواجها، وكانت تبكي لفترات طويلة، وتزعجها مشاجراتهما أمام أبنائهما، وحينما كانت تبحث عن زوجها في بعض المواقف لم تكن تجده ورغم ذلك زادت مطال جمهوها بالعوة.