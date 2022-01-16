سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 16-1-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقر سعر الدرهم الإماراتي مستقرا أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأحد 16-1-2022 بالبنوك المصرية، مسجلًا في البنك الأهلي المصري وبنك مصر ثباتا عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى
4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

 

 

 

ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه.. وظائف شاغرة لراغبي العمل بليبيا

عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم " صخرة برشلونة "

حوار| محامي الإبراشي يفجر مفاجآت جديدة لـ "الفجر": الطبيب ابتزه.. وهو المسؤول عن علاج سمير غانم وزوجته (فيديو)

"ولادنا مش حقل تجارب".. تحرك برلماني بشأن وزير التعليم

قرار من محكمة القضاء الإداري بشأن مغني المهرجانات.. منهم "بيكا وشاكوش"

موسيماني يحذر حسام غالي لهذا السبب

العروض تنهال على لاعبي الأهلي بعد تألقهم في مواجهة الجونة بكأس الرابطة

فينجادا يصدم جماهير مصر بعد الفوز على غينيا بيساو