مؤشر أسعار المستهلك في قطر يرتفع 0.65% خلال ديسمبر الماضي

مباشر: أظهرت بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء في دولة قطر أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر الماضي بلغ 102.14 نقطة، مسجلا ارتفاعاَ بنسبة 0.65 بالمئة، مقارنة مع الشهر السابق (نوفمبر 2021).

في حين ارتفع بنسبة 6.47 بالمئة مقارنة مع الشهر المناظر (ديسمبر 2020)، وبذلك يكون معدل التغير الأولي بين العام 2021 كاملًا، ومجمل العام 2020 نحو 2.3 بالمئة، حسب وكالة أنباء قطر "قنا"، اليوم السبت.

وأظهرت المكونات الرئيسية للرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2021 مقارنة مع الشهر السابق (نوفمبر 2021 ) (التغير الشهري)، أن هناك ارتفاعا في ست مجموعات، وانخفاضا في مجموعة واحدة، وثبات الرقم في خمس مجموعات.

وقد حدث الارتفاع في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 4.89 بالمئة، تلتها مجموعة الاتصالات بنسبة 1.27 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.55 بالمئة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.52 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.12 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة ضئيلة أقرب إلى الثبات وهي 0.05 بالمئة،

في المقابل انخفضت فقط مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.64 بالمئة، أما مجموعات التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والتعليم، والمطاعم والفنادق فلم يحدث عليها أي تغير عن الشهر السابق (نوفمبر 2021).

وبمقارنة شهر ديسمبر 2021 مع الشهر المناظر له في عام 2020 (التغير السنوي)، تبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام نسبته6.47 بالمئة، وهو ناتج عن الارتفاع الناتج في تسع مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 37.31 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 11.28 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 6.73 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 6.17 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 3.64 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.57 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق 2.11 بالمئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1.88 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 1.09 بالمئة.

اما بالنسبة للانخفاضات السنوية، فقد حدثت في مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.71 بالمئة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.39 بالمئة. ولم يحدث اي تغير على مجموعة التبغ.

وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2021، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 105.99 مسجلًا ارتفاعًا نسبته 0.68 بالمئة، مقارنة مع الشهر السابق ( نوفمبر 2021)، وبنسبة 8.76 بالمئة عن شهر ديسمبر 2020.

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