أشرف بن شرقي مطلوب على جوجل عقب تصريحات مدرب الأهلي السابق

تصدر لاعب الزمالك المغربي أشرف بن شرقي اليوم الأحد، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب تصريحات نجم الأهلي ومدربه السابق حول التعاقد والتفاوض معه.

أشرف بن شرقي

وقال نجم الأهلي السابق أسامة عرابي إنه لو كان مسئولا في إدارة النادي الأهلي وهناك فرصة للتعاقد مع أشرف بن شرقي لن يتردد لحظة واحدة في الظفر بخدماته.

انضمام أشرف بن شرقي للأهلي

وأشار عرابي إلى أن أشرف بن شرقي لاعب متميز ومحترف حقيقي وصاحب موهبة يمكن بها الإضافة للفريق الأحمر وهو نوعية جماهير الكرة ويمكنه النجاح مع المجموعة الحالية.

إمكانات أشرف بن شرقي

وأوضح عرابي ان الأهلي حال تعاقده مع أشرف بن شرقي سيعطي إضافة كبيرة للفريق، مشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الذي يراه من نوعية اللاعبين الذين يحتاجهم الأهلي أو أي نادي يلعب كرة هجومية له مميزات كثيرة ويؤدي أدواره الهجومية والدفاعية بشكل جيد.

هل ينتقل أشرف بن شرقي للأهلي؟

واعتلى المغربي أشرف بن شرقي اهتمام الجماهير العاشقة للنادي الأهلي، مع رفضه التجديد للفريق الذي ينتهي تعاقده معه بنهاية الموسم الجاري وسط توقعات بانتقاله إلى صفوف النادي الأهلي.

أشرف بن شرقي والتجديد للزمالك

وفشل الزمالك في تجديد تعاقده مع المغربي أشرف بن شرقي حيث يطلب الأخير شروطا رآها البعض تعجيزية وسط الظروف التي يمر بها الفريق في الآونة الأخيرة.

عروض ضم أشرف بن شرقي

ويمتلك أشرف بن شرقي العديد من العروض الداخلية والخارجية حيث توجد رغبة كبيرة لبعض الأندية السعوية والقطرية في ضم اللاعب والظفر بخماته، كما توجد عروض داخل الدوري المصري.

حقيقة انتقال أشرف بن شرقي للأهلي

وتحدث سيد عبدالحفيظ في إحدى لقاءاته التلفزيونية عن إمكانية التعاقد مع اللاعب أشرف بن شرقي لافتا أنه يحق للنادي الأهلي التعاقد مع أي لاعب انتهى تعاقده مع فريقه ولا يرتبط باسم نادٍ، لتزداد التكهنات حول وجود مفاوضات بين النجم المغربي الذي تم استبعاده من قائمة منتخب المغرب المشاركة في كأس الأمم الإفريقية، والمارد الأحمر، من أجل تدعيم الصفوف ولا سيما بعد رحيل كهربا.