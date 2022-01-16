سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 16- 1- 2022

سجل سعر الذهب اليوم الأحد استقرارا لافتا بعد تراجعه بنجو 3 جنيهات يوم أمس السبت، في جمهورية مصر العربي، بعد إغلاق عاملات البورصة العالمية الأسبوعية عند الـ1818 دولارا للأوقية.

سعر الذهب اليوم

وشهد سعر الذهب في السوق المحلي استقرار بعدما انعكست على الأسعار حالة الركود التي أصابته، متأثرا بالأسعار العالمية، التي تراجعت في الأيام الماضية.

وترصد بوابة الفجر لقرائها الكرام سعر الذهب في مصر وعالميا بالسطور التالية:

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 799 جنيها.

وحقق سعر الذهب عيار 24 نحو 913 جنيها.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 684 جنيهًا.

كما سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 532 جنيهًا.

سعر سبائك الذهب اليوم الأحد

سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 3995 جنيها.

وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 7990 جنيها.

كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 15980 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6442 جنيهًا.