ضبط 1683 زجاجة عصير مجهولة المصدر بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، تنظيم الحملات التموينية والرقابية على المحال التجارية والمخابز البلدية والأسواق وعلى أماكن عرض متطلبات واحتياجات المواطنين، وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بمحافظة المنيا وإدارة التموين ومباحث التموين والصحة والجهات المعنية.

مركز أبوقرقاص بالمنيا

وقال محمد عزت، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إن الحملة نجحت في ضبط 1683 زجاجة عصير مجهولة المصدر وغير صالح للاستخدام الآدمي، كما تم ضبط 18 لتر مياه غازية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى إعدام 20 كيلو مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، وتم سحب 11 عينة وإرسالها للمعامل التابعة لمديرية الصحة للتأكد من سلامتها، وتم التحفظ على المضبوطات داخل إدارة التموين انتظارا لقرارات النيابة العامة.

جانب من الحمله

محافظة المنيا اليوم

وأشار رئيس المركز، إلى ان هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية على كافة القطاعات والتي تقدم الخدمات للمواطنين، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأعلنت مديرية التموين بالمنيا عن ضبط 2782 مخالفة متنوعة، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة المكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين، والتي نظمتها المديرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة على مدار شهر ديسمبر الماضي.

وأوضح التقرير الذي تم عرضه على اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا حول جهود المديرية على مدار شهر ديسمبر الماضي، أن الحملات أسفرت عن تحرير 2045 مخالفة في مجال متابعة المخابز البلدية منها 596 إنتاج خبز ناقص الوزن و210 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و59 مخالفة توقف دون عذر و17 تصرف وتجميع و21 عدم وجود ميزان حساس و29 عدم وجود سجلات و1113 مخالفة تنوعت ما بين (عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل - عدم حمل شهادة صحية -عدم نظافة أدوات العجن).