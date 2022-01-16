التضخم في قطر يرتفع بـ 6.47% خلال ديسمبر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في قطر خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 6.47% على أساس سنوي بدعم من ارتفاع أسعار 9 مجموعات رئيسية على رأسها الترفيه والثقافة والنقل، والغذاء والمشروبات والملابس والأثاث والأجهزة المنزلية، هذا وكان مؤشر أسعار المستهلكين في قطر قد ارتفع خلال شهر نوفمبر بنسبة 6.1 % على أساس سنوي.

وسجل مؤشر التضخم في قطر الشهر الماضي أعلى قراءة له منذ العام 2014 مدفوعًا بإرتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات في قطاعات رئيسية لأسباب داخلية وأخرى خارجية يتعلق بعضها بإضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد.

 

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