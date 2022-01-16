ارتفاع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي في عمان 9.2 % خلال نوفمبر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت سلطنة عمان ارتفاع إجمالي الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي (مضافًا إليه الاستيراد) حتى نهاية  نوفمبر الماضي بنسبة 9.2 % ليصل إلى 46 مليارًا و50 مليون متر مكعب مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020م.

 

وقال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حسب وكالة الأنباء العمانية إنّ الزيادة تُعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع إنتاج الغاز المصاحب بنسبة 20.2 % ليبلغ ثمانية  مليارات و499
مليون متر مكعب، وارتفاع إنتاج الغاز غير المصاحب (شاملًا الاستيراد) بنسبة 5.9 % ليصل إلى 37 مليارًا و550 مليون متر مكعب.


ووفق الوكالة، يعد مصنع أوكيو للغاز البترولي المُسال بصلالة الأول من نوعه لمعالجة الغاز في سلطنة عُمان.
 

 

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