فرنسا: التعافي الاقتصادي ساعد في خفض نسبة عجز الموازنة



قال وزير الموازنة الفرنسية أوليفييه دوسوب إن التعافي الاقتصادي العام الماضي ساعد في خفض نسبة عجز الموازنة بنسبة أكبر من المتوقع، حسب ما قالته صحيفة جورنال دي ديمانش.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دوسوب القول في حوار نشر اليوم إن نسبة عجز الموازنة اقتربت من 7% من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي، في حين أن التوقعات كانت بأن تبلغ 8.2 %.



وأضاف أن حجم الفجوة بلغ 171 مليار يورو (195 مليار دولار) خلال عام 2021، وهو أقل بواقع 34.5 مليار يورو مقارنة بالتوقعات.



وقال دوسوب " قوة نمونا الاقتصادي ظهرت من خلال إيرادات نقدية أعلى من المتوقع، بالاضافة إلى إنفاق أقل، حيث أن الشركات لم تلجأ للمساعدة الطارئة بصورة كبيرة". ويشار إلى أن التعافي الاقتصادي الفرنسي أثبت حتى الآن أنه محصن من العراقيل الناجمة عن موجة الاصابات بمتحور أوميكرون، وفقا لأحدث استطلاع للبنك الفرنسي. وقال دوسوب إن وكالة الاحصاء الفرنسية تتوقع أن تبلغ نسبة النمو خلال العام الماضي 7ر6%، وهى نسبة أعلى من توقعات الحكومة بالنمو بنسبة 25ر6%.



