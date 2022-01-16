التصديري للصناعات الهندسية" يتوقع 20% زيادة في الصادرات خلال 2022

توقع رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية المهندس شريف الصياد، تحقيق ارتفاع في الصادرات خلال عام 2022 بنسبة قدتصل إلى 20% قياسا على صادرات القطاع خلال 2021، مع استمرار الأداء المتميز للصادرات الهندسية بكافة قطاعاتها.





وأشار الصياد اليوم الأحد إلى أن الصادرات يمكن أن تحقق قفزات كبيرة بنسب تتراوح بين 40 إلى 50% لكن مع ضرورة الأخذ فيالاعتبار تحقيق عدة 5 عناصر رئيسية أبرزها صرف مستحقات المصدرين في مدة تتروح بين 3 إلى 6 أشهر بأقصى تقدير.





وأوضح أن خفض تكاليف إنتاج السلع الهندسية أحد أهم أوجه دعائم زيادة التصدير وتحقيق مستهدفات غير مسبوقة، وكذلك إزالة الجماركعلى المكونات والمستلزمات الإنتاجية بوصفها أحد عناصر التكلفة الإنتاجية، وهو ما سيجعل سعر المنتج النهائي منافس في الأسواق الدولية.





ولفت الصياد إلى ضرورة تعميق التصنيع المحلى للمكونات الرئيسية في العملية الإنتاجية، لافتا إلى أهمية أن يكون هناك حزم تشجيعيةلجذب مستثمرين أجانب لتصنيع مكونات استراتيجية ورئيسية ليس لها بديل محلي.





وأكد ضرورة تكثيف العمل على إيجاد معامل اعتماد مصرية للسلع المصدرة، لأن هذا يساهم في تيسير حصول المصدرين على شهاداتالمطابقة وعدم الاعتماد فقط في الحصول على هذه الشهادات من معامل أجنبية أو تابعة لشركات أجنبية، وهو ما يختصر في الوقت ويوفرآلاف الدولارات.





وطالب الصياد بعمل خطوط ملاحية مباشرة إلى إفريقيا بتكلفة منخفضة، وذلك لكون السوق الأفريقي أحد أهم الأسواق الواعدة ويعد سوققابل للمنتج المصري، الأمر الذي يجعل التواجد فيه وترويج المنتج أمر ليس بالصعب شرط التواجد بصورة سريعة وبتكاليف أقل.