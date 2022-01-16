"الزراعة": تطوير 826 مركزا لتجميع الألبان.. وعقد 645 ندوة إرشادية

قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه تم تكليف إدارات الارشاد بمديرية الطب البيطري بالمحافظات بعقد الندوات الارشادية والتوعية بأهمية مراكز تجميع الالبان وتوضيح مردودها الاقتصادي والاجتماعي على صغار المربين والفلاحين حيث تم تنظيم 645 ندوة خلال شهر ديسمبر الماضي في 144 مركز بجميع محافظات الجمهورية مشيرا إلى أن الندوات تناولت أهمية توفير الالبان للمواطنين بجودة عالية ذات مواصفات صحية قياسية وكذلك دور مراكز تجميع الألبان في تحسين الدخل لصغار المربين ومنتجي الالبان.





جاء ذلك في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير مراكز تجميع الألبان، وبناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة قامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتنفيذ سلسلة من الندوات الإرشادية حول مراكز تجميع الألبان.





واضاف "محمود" أنه في إطار توجيهات وزير الزراعة تتناول الندوات أيضا أهمية توفير الالبان بجودة عالية ذات مواصفات قياسية حيثيتم تعريف المربين بالتعامل مع الحيوان قبل عملية الحلب مثل غسل الضرع وتجفيفه وكذلك ضرورة اهتمام المربين بالحاله الصحية والقيام بالتغذية السليمة والالتزام وبرامج التحصين والاختبارات الدورية مثل السل والبروسيلا وتعريف المربين بأن التعامل مع مراكز تجميع الالبان سيحسن من الدخل المربين لما يمثل لهم سوقا متوازنه.





‏والجدير بالذكر أن وزارة الزراعة تقوم حاليا بتطوير 826 مركزا لتجميع الألبان حيث تم بالفعل الانتهاء من تطوير (160) مركز بإجمالي347 مليون جنيه بفائدة ميسرة 5% ‏كما تتحمل الدولة تكاليف شهادة الاعتماد الدولي طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي من أجل دعم صناعة الألبان وفتح آفاق جديدة لها من أجل التصدير.