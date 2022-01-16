موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي والقنوات الناقلة

تستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية في النقاط التالية، موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في كأس الرابطة، حيث يستعد النادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة للمحترفين.

موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي يوم غدٍ الإثنين، في تمام الساعة الثانية والنصف على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

ويحرص النادي الأهلي على الفوز لتعويض التعادل في الجولة الأولى أمام الجونة، وسط معاناة الفريق من الغيابات الكثيرة نظرا لتواجد معظم اللاعبين في المنتخب الوطني.

القنوت الناقلة لمباراة الأهلي ضد الإسماعيلي

ومن المتوقع أن يتم نقل المباراة تليفزيونيًا عبر شاشة أون تايم سبورت الفضائية إلى جانب التردد الأرضي.

تردد اون تايم سبورت 1

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11861

الاستقطاب رأسي

معدل تصحيح الخطأ 5/6

معدل الترميز 27500

تردد أون تايم سبورت الأرضية

التردد الأرضي: ديجيتال: UHF 32

أو يمكن الضبط عبر التردد الأرضي: الأنالوج: UHF 9

ويتصدر الإسماعيلي والمقاولون المجموعة الثانية بثلاث نقاط لكل منهما، يليهما الأهلي والجونة بنقطة لكل منهما بعد تعادلهما سلبيا.