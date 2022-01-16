مي عز الدين تعلن إصابة والدتها بفيروس كورونا (تفاصيل)

تصدرت الفنانة مي عز الدين، تريند جوجل خلال الساعات الماضية، بعد إعلانها خبر إصابة والدتها بفيروس كورونا، عبر حسابها على موقع إنستجرام.

مي عز الدين تعلن إصابة والدتها بكورونا

ونشرت مي عز الدين، مقطع فيديو يظهر فيه الفنان أحمد السعدني يقوم بتجسيد مشهد كوميدي من أحد البرامج على "تيك توك".

وعلقت مي عز الدين على الفيديو قائلة: “عاملة حجر صحي في البيت علشان والدتي عندها كورونا ربنا يكمل شفاها على خير يارب.. بس أثناء التفرغ ده حصل كده بجد قريبا”.

مي عز الدين تعاني من آلام في المرارة

ومرت مي عز الدين في وقت سابق بأزمة صحية خلال الفترة الماضية، لما تعانيه من آلام في المرارة.

مسلسل خيط حرير لـ مي عز الدين

وآخر أعمال مي عز الدين مسلسل "خيط حرير" بطولة محمود عبد المغني ونيكولا معوض وسوسن بدر، ومي سليم وهنادي مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمي، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، وآخرون، وهو من إخراج إبراهيم فخر.

وعن أحداث مسلسل خيط حرير للفنانة مي عز الدين، تدور حول فتاة فقيرة، تعيش قصة حب مع ابن صاحب الشركة، ويتزوجا سر ويعد ذلك ينقلب عليها بسبب تدخل والدته وتقوم والدته بإجهاضها، مما يجعل الفتاة الفقيرة تعود من جديد بعد زواجها من أحد رجال الأعمال لتنتقم.