"السياحة والآثار" تطلق برنامج "سفراء التدريب" لنقل الخبرات بين العاملين

أخبار مصر
جانب من التدريب
جانب من التدريب
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أطلقت وزارة السياحة والآثار، برنامجًا تحت مسمى "سفراء التدريب"، يهدف إلى نقل الخبرات بين العاملين بالوزارة، من خلال الاستعانة ممن هم حاصلين على دورات في TOT "تدريب المدربين" والحاصلين على درجتي الماجيستير أو الدكتوراه في التخصصات المختلفة، للاستفادة من خبراتهم في البرامج التدريبية وفقا لاحتياجات العاملين بالقطاعات المختلفة، وذلك في إطار خطة الوزارة للارتقاء بالعنصر البشري من العاملين بالوزارة، والاستفادة من الخبرات والكوادر بها.

ومن ناحيتها، أشارت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب  إلى أنه تم البدء في تنفيذ هذا البرنامج من خلال تنظيم دورة تدريبية للعاملين بالعلاقات العامة بالمتاحف الموجودة في نطاق القاهرة الكبرى، وذلك بمتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل.

ووفقا للبرنامج سيتم  تنظيم  دورات تدريبية أخرى تباعا في تخصصات مختلفة تتفق مع جميع القطاعات بالوزارة وتوسيع قاعدة المتدربين بما يساهم في تنمية مهارات العاملين بالوزارة ولضمان الاستدامة تماشيا مع رؤية مصر 2030.

محمد علي العلاقات العامة دورات تدريبية وزير السياحة وزارة السياحة دكتورة سها بهجت العاملين بالسياحة
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