21.5 مليار دولار.. ليبيا تسجل أعلى إيرادات نفطية في 5 أعوام

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس، أن إيرادات البلاد من صادرات النفط والغاز تجاوزت 21.5 مليار دولار 2021، في أعلىمستوى يسجل منذ خمسة أعوام.





ووفقا لـ "الفرنسية" قالت المؤسسة في بيان: إن صافي إيرادات صادرات النفط الخام والغاز العام الماضي بلغت 21.5 مليار دولار، بالإضافةإلى مبيعات بغير الدولار وصلت إلى 30 مليون يورو.





وأضافت أنها حققت مستويات قياسية في تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر)، حيث بلغ صافي الإيرادات خلال الشهرينالأخيرين من العام الماضي 4.3 مليار دولار.





وقال المهندس مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط: "سجل نهاية 2021 انتعاشا وحققت أسعار النفط أكبرمكاسبها السنوية منذ 2016، مدفوعة بتعافي الاقتصاد العالمي من حالة الركود بسبب وباء كورونا".





منذ السبعينيات اعتمدت ليبيا، التي تملك أكبر احتياطيات من النفط في إفريقيا على عائدات صادراتها من الثروة الهيدروكربونية إلى حدكبير.

لكن خلال عقد من النزاعات العسكرية منذ 2011، غالبا ما كانت الجماعات المسلحة تقوم بإغلاق المنشآت النفطية أو الإضرار بها.





ودفعت عمليات الإغلاق المتكررة المؤسسة الوطنية للنفط للإعلان عن ظروف القوة القاهرة، وهي خطوة قانونية تسمح لها بالتحرر من التزاماتهاالتعاقدية بسبب عوامل خارجة عن إرادتها.





وعاد إنتاج النفط إلى التعافي مسجلا 1.2 مليون برميل يوميا، مقابل بين 1.5 و1.6 مليون برميل قبل 2011.





لكن صنع الله حذر من أن "قدرة قطاع النفط في ليبيا على الاستثمار ودفع عملية تحديث البنية التحتية ستبقى ضعيفة في المدى المنظور،ولا سيما في ظل شح الميزانيات".





وأكد أن "ما نحتاج إليه أكثر من أي وقت مضى التفكير خارج الصندوق وإيجاد المبادرات لإنقاذ البنية التحتية".