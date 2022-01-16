أمم إفريقيا.. الجزائر تسقط أمام غينيا الاستوائية بهدف

تلقى منتخب الجزائر هزيمة مفاجأة على يد نظيره غينيا الاستوائية بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

والتقى المنتخبين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 70 من عمر اللقاء عن طريق استبيان ايبونو.

بهذه النتيجة رفع منتخب غينيا الاستوائية رصيده ل3 نقاط في وصافة المجموعة، بينما يتذيل المنتخب الجزائري الترتيب بنقطة واحدة.