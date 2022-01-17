الجرائم الإلكترونية.. كتاب جديدة لـ محمد هادي



صدر حديثًا كتاب "الجرائم الإلكترونية "، للكاتب محمد هادي، للمشاركة في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر اقامته نهاية يناير المقبل، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.

كتاب "الجرائم الإلكترونية " تناقش الجرائم الإلكترونية والضحايا من الأفراد وحتي الشركات الكبيرة، وذلك عبر طرق مختلفة مثل التصيد الإحتيالي والتثبيت غير المشروع للبرامج الضارة.



وقال الكاتب محمد هادي، أن الرواية توضح الأمور التي تؤدي إلي خسارة الدخل والأضرار بالسمعة وتكبد خسائر مالية وأيضًا تفشير البيانات بالفيروسات التي لايمكن معالجتها إلا عن طريق دفع مبالغ مالية لقراصنة الإنترنت.

وأوضح الكاتب، إن ظاهرة جرائم الكمبيوتر أو الإنترنت، أو جرائم التقنية العالية أو الجريمة المعلوماتية، أصبحت ظاهرة إجرامية حديثة نسبيًا تقرع في جنباتها أجراس الخطر لتنبه مجتمعات العصر الحالي ‏عن حجم المخاطر وهول الخسائر والأضرار الناجمة عنها، على إعتبار أنها تستهدف الإعتداء على ‏المعطيات بدلالتها التقنية الواسعة (بيانات ومعلومات وبرامج على كافة أنواعها).‏ ‎



أشار إلي أن الكتاب يتضمن الحاسوب الإلكتروني وأجهزة الهاتف النقال التي ‏تعتبر الأداة أو الوسيلة الرئيسية للإبتزاز الإلكتروني والجرائم الإلكترونية يشمل الكتاب المصنفات ‏الرقمية وأنواعها، كما تطرق الإبتزاز إلكتروني وأسبابه وأنواعه وتناول المواجهة التشريعية ‏للجريمة المعلوماتية.‏ ‎