رمضان عبد المعز: لن يتحقق إيمان الإنسان إلا بالستر

أكد الشيخ رمضان عبد المعز، أنه لا يتحقق الإيمان حتى لا نعيب الناس بما هو فيهم، موضحًا أن المؤمن لو رأى عيبًا دفنه، ولو رأى حسنة أذاعها، على عكس المنافق.



وتابع عبد المعز خلا برنامج "لعلهم يفقهون" الذي يقدمه على قناة "dmc"، "ربنا بيحب الستر، ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة، كما أن الله تعالى قال: (إنما المؤمنون إخوة)، ولن يتحقق الإيمان إلا بالستر، مشددًا على ضرورة أن يضع كل إنسان نفسه في مكان الآخرين ليشعر بهم".



وأضاف طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، ويجب على كل إنسان أن يركز في نفسه أولًا، وأن لا يتتبع عورات الآخرين، مشددًا على أن الله تعالى كثير الستر ويحب الحياء والستر لعباده ويعفو عن الخطأ ولو حدث من الإنسان عدة مرات.



زوقال الشيخ رمضان عبد المعز إنه يجب على المؤمن أن يتحلى بخلق الستر وأن لا يفضح الآخرين وأن يخفي زلات الناس وعيوبهم وأن يعاشر الناس بالمعروف وأن يفارق بالتي هي أحسن.



"لعلهم يفقهون" هو برنامج ديني اجتماعي يذاع من السبت إلى الخميس ويقدمه الشيخ خالد الجندي والشيخ رمضان عبدالمعز بأسلوب عصري يركز على تجديد الخطاب الديني ويهدف إلى الارتقاء بوعي المسلمين.