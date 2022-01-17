صاحبة الحديث المؤثر مع الرئيس سالي عبد الخالق: "واجهت مخاوفي في منتدى الشباب"

كشفت سالي عبد الخالق الفتاة صاحبة الحديث المؤثر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، كواليس مشاركتها في المنتدى، وكيف تأثرت بنصيحة الرئيس لها.

وأوضحت سالي، خلال حوارها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الذي تقدمه منى عبد الغني وهبة الأباصيري وإيمان عز الدين، عبر قناة cbc، أنها درست إدارة أعمال في الأكاديمية البحرية، لكن كانت تواجه تنمرًا كبيرًا من المجتمع منذ طفولتها، إلى أن تغلبت عليها في النهاية، بسبب تجربتها في منتدى شباب العالم.

وأضافت أنها دخلت المنتدى بشخصية مهزوزة مليئة بالخوف وليس لديها ثقة في نفسها بسبب كثرة التنمر الذي تعرضت له، لكنها خرجت منه شخصا آخر وأصبحت قادرة على مواجهة مخاوفها في الحياة.

وتابعت: "طلعت من المنتدى بشخصية كويسة قادرة على مواجهة التنمر والخوف وعندي ثقة في نفسي خاصة إني وقفت قدام سيادة الريس وقدام العالم كله بقول قصتي وتجربتي.. وكمان خرجت من المنتدى بأصحاب كويسين جدا".