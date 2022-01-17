كأس الأمم الإفريقية.. ملخص وأهداف مباراة تونس ضد موريتانيا

فاز منتخب تونس فوزا كبيرا على نظيره موريتانيا برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب "ليمبي"، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة السادسة في كأس الأمم الإفريقيا.

ملخص وأهداف مباراة تونس ضد موريتانيا

الشوط الأول

وعن ملخص وأهداف مباراة تونس ضد موريتانيا، سجل منتخب تونس في الشوط الأول من اللقاء هدفين في شباك المنتخب الموريتاني، حيث سجل حمزة المثلوثي الهدف الأول للفريق بعد مرور 4 دقائق فقط على بداية المباراة، وسكنت الكرة شباك الفريق الموريتاني على يمين الحارس.

وسجل الهدف الثاني الللاعب إيتيان الفرنسي في الدقيقة الثامنة، ليصبح ثاني هدافى نسور قرطاج تاريخيا برصيد 23 هدفا، خلف عصام جمعة برصيد 37 هدفا.

الشوط الثاني

أما في الشوط الثاني استحوذ وهبى الخزري على الكرة ليسجل ثالث أهداف الفريق التونسي في الدقيقة 64، وفي الدقيقة 66 سجل سيف الدين الجزيرى، مهاجم الزمالك، رباعية نسور قرطاج حيث انفرد بالمرمى ووضع الكرة بتسديدة رائعة.

وفي نهاية اللقاء، أهدر يوسف المساكني، نجم المنتخب التونسي، ركلة جزاء، حيث تصدى له لحارس الموريتاني.



وبهذه النتيجة؛ يحصد منتخب تونس أول 3 نقاط في المجموعة السادسة، ليحتل المركز الثالث، خلف كل من جامبيا المتصدر برصيد 4 نقاط بالتساوى مع مالي الوصيف، فيما بقى موريتانيا دون رصيد من النقاط.