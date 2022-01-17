مباراة الأهلي والإساعيلي في صدارة جوجل.. اعرف موعد اللقاء والقنوات الناقلة

تصدرت مباراة الأهلي والإسماعيلي تريند جوجل في الساعات الماضية، نظرا لأن المشجعين المهتمين بمتابعة كرة القدم يبحثون عن موعد اللقاء والقنوات الناقلة.

يلتقي المارد الأحمر مع نظيره الإسماعيلي ظهر اليوم الاثنين الموافق 17-1-2022، حيث يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراة قوية ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة.

ويبحث العديد من مشجعي النادي الأهلي والاسماعيلي، عن موعد اللقاء والقنوات الناقلة، لمتابعة المباراة ومعرفة النتيجة النهائية، لذا تستعرض بوابة لفجر في السطور لتالية لتفصيل ملتعلقة بموعد المباراة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي

تنطلق مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثانية والنصف على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

ويحرص النادي الأهلي على الفوز لتعويض التعادل في الجولة الأولى أمام الجونة، وسط معاناة الفريق من الغيابات الكثيرة نظرا لتواجد معظم اللاعبين في المنتخب الوطني.

القنوت الناقلة لمباراة الأهلي ضد الإسماعيلي

ومن المتوقع أن يتم نقل المباراة تليفزيونيًا عبر شاشة أون تايم سبورت الفضائية إلى جانب التردد الأرضي.

تردد اون تايم سبورت 1

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11861

الاستقطاب رأسي

معدل تصحيح الخطأ 5/6

معدل الترميز 27500

تردد أون تايم سبورت الأرضية

التردد الأرضي: ديجيتال: UHF 32

أو يمكن الضبط عبر التردد الأرضي: الأنالوج: UHF 9