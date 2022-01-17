منها تعطيل الدراسة.. إجراءات حكومية جديدة لمواجهة إصابات كورونا

تعطيل الدراسة، تعمل الحكومة المصرية، منذ بدء جائحة كورونا على مواجهة الجائحة بفرض إجراءات وتدابير تمنع من انتشار الفيروس، ومع معاودة ارتفاع الإصاباتمن المتوقع أن تتخذ تدابير أكثر.

تعطيل الدراسة

وتصدر تعطيل الدراسة اليوم الأحد الاثنين الموافق الـ17 من يناير 2022 تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما انتشرت وزادت أعداد إصابات اللمتحور "أوميكرون" في غالبية دول العالم، بينها مصر.

حقيقة تعطيل الدراسة

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والقائم بأعمال وزير الصحة، إنه من الوارد تعطيل الدراسة حال استمرار الزيادة في أعداد إصابات كورونا إى جانب اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى.

المصادقة على تعطيل الدراسة

وصادق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الآونة الاخيرة على القانون رقم 152 لسنه 2021 بشأن إجراءات مواجهه الأوبئة والجوائح الصحية الذى ينص على أنه يحق لرئيس مجلس الوزراء إصدار قرار باتخاذ 25 إجراء حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية، منها تعطيل الدراسة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.

هل يتم تعطيل الدراسة في مصر؟

وبذلت لجنة الصحة خلال الفترة الماضية، جهودا كبيرة لمواجهة جائجة كورونا أو أي فيروسات أخرى تهدد صحة وسلامة المواطنين ومستمرة فى بذل جهود ضخمة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين سواء عن طريق سن التشريعات أو الرقابة على الحكومة، حيث تم إقرار 25 غجراء بينه تعطيل الدراسة لمواجهة الارتفاع المطرد للإصابات.

إجراءات بينها تعطيل الدراسة

ويضمن القانون حسب خبراء استدامة التمويل فى أي فترة من الفترات القادمة حال حدوث أي خطر، حيث تتابع اللجنة بشكل يومي بالتعاون مع وزارة الصحة لمتابعة توفير اللقاحات وتلقيح المواطنين والتصدي لوباء كورونا، مع غمكانية تعطيل الدراسة وتوصيات بشأن تلقيح المواطنين وخاصة كبار السن والأطباء.

تعطيل الدراسة و25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح

ويضم القانون مجموعة نم اجراءات يبلغ عددها 25 إجراء بينها تعطيل الدراسة من اجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والخروج من الجائحة بأقل الخسائر والحفاظ على مجتمعنا وأمنه.