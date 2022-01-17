الإمارات وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز التعاون في اقتصاد "الهيدروجين"

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع رابطة التجارة الدولية الكورية "كيتا" اجتماع المائدة المستديرة بين بيئة الأعمال من الشركات الإماراتية والكورية الجنوبية المتخصصين والمعنيين في قطاعي الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وشهد الاجتماع مون جاي ان – رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، الذي يزور البلاد حاليًا في زيارة رسمية، إضافة إلى سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية وآخرين، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الأحد.

وأكد المزروعي في كلمة افتتاحية أن دولة الإمارات تسعى إلى توسيع شراكاتها مع الشركات الكورية الجنوبية، مستفيدةً من النجاح الذي حققته بالتعاون مع كوريا الجنوبية في العديد من المجالات الحيوية كالطاقة النووية والنفط والغاز والتكنولوجيا.

وأشار إلى جهود دولة الإمارات الحثيثة في جعل قطاع الهدروجين جزءًا أساسيًا في تحقيق طموحاتها لتطوير قطاع طاقة المستقبل، وسعيها الدؤوب لفتح آفاق واسعة لمزيد من التعاون المشترك مع جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة.

وأوضح المزروعي أن دولة الإمارات تؤمن بأن التعاون مع دولة ذات خبرة واسعة وطويلة في تبني حلول التكنولوجيا المتقدمة ككوريا يعتبر أمرًا بالغ الأهمية في تحقيق النجاح المرجو الذي تسعى إلى تحقيقه.



