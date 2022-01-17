ارتفاع التضخم في السودان إلى 359.09% في 2021



قال جهاز الإحصاء السوداني الأحد 16 يناير إن معدل التضخم بلغ 359.09% في عام 2021، ارتفاعا من 163.26% في عام 2020.

وأضاف الإحصاء السوداني أن التضخم تباطأ إلى 318.21%على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل 339.58% في الشهر السابق.

رغم ما تحمله السودانيون من معاناة لإجراء الإصلاحات الاقتصادية انتظارا لحصاد وفير من الخير عندما تؤتي تلك الإصلاحات أكلها، لكن ذلك لم يحدث، فرياح التوترات السياسية جمدت ثمار تلك الإصلاحات.

وكان السودان قد نفذ إصلاحات اقتصادية منها رفع دعم الوقود وتبني آلية التسعير التلقائي للوقود بناء على الأسعار الآنية للنفط في الأسواق العالمية إضافة إلى تعويم العملة بشكل منظم.

وكانت الإصلاحات التي يراقبها صندوق النقد الدولي سببًا في إعفاء السودان من جزء كبير من ديونه الخارجية التي تزيد على 50 مليار دولار