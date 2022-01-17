ساحل العاج يُحرم من التأهل لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا بسبب حارسه

ساحل العاج، اشتعلت منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما حدثت مفاجآت كبيرة في نتائج المباريات، حيث عانت العديد من المنتخبات الكبرى من سوء الأداء والنتيجة.

ساحل العاج

وتصدر منتخب ساحل العاج اليوم الاثنين الموافق الـ17 من يناير 2022 تريند محرك البحث اشهير جوجل، بعدما حرم من التأهلي إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا بعد تعادله في آخر لحظات مباراة أمس.

ساحل العاج يفقد فرصة التأهل

وخسرت ساحل العاج فرصة التأهل إلى الدور المقبل في بطولة كأس أمم إفريقيا قبل جولتها الأخيرة، بسبب خطأ فادح من حارس المرمى، في الدقيقة الثالثة والأخيرة من عمر الوقت الإضافي للمباراة وقبل 20 ثانية من إطلاق صافرة الحكم.

خطأ حارس ساحل العاج

وتعامل حارس مرمى ساحل العاج مع كرة سهلة موجهة له من مدافع بلاده لكي يمسكها بكل ارتياحية إلا أنه تعامل معها باستهتار شديد لتعود إلى مهاجم سيراليون الذي مررها لصديقه ليجد نفسه أمام مرمى خال من حارسه ويهديها في الشباك محافظا على فرص تأهله، مع تزيل الجزائر للمجموعة بنقطة واحدة.

ساحل العاج ومفاجأة كبيرة

وشهدت المجموعة الخامسة التي تضم ساحل العاج والجزائر وسيراليون وغينيا الاستوائية مفاجآت كبيرة أبرزها خسارة الجزائر من غينيا الاستوائية التي تمتلك حظوظا كبيرة للتأهل.

ترتيب ساحل العاج والمجموعة الخامسة

ويمتلك فريق ساحل العاج 4 نقاط من تعادل وفوز في أولى مبارياته، بينما يحل منتخب غينيا الاستوائية في المرتبة الثانية برصيد 3 نقاط من هزيمة وفوز وفي المرتبة الثالثة سيراليون برصيد نقطتين بينما الجزائر في آخر المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

مباراة ساحل العاج والجزائر

ويحتاج ساحل العاج إلى تحقيق الفوز أو التعادل في مباراته الثالثة أمام الجزائر والتي ستكون قمة المجموعة ومن المتوقع أن تكون نائي مبكرا حيث يدخل الجزائر المباراة ولا بديل عن الفوز.

تعادل ساحل العاج وسيراليون

واعتلى ساحل العاج ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط رغم تعادله أمس إلا أنه لم يضمن التأهل بعد خطأ حارسه الفادح، الذي وضع الأفيال في موقف صعب، حيث يمكن أن خرج من البطولة حال فوز غينيا الاستوائية وخسارته من الجزائر.

ساحل العاج ومنتخب مصر

ويترقب المنتخب المصري مباراة ساحل العاج والجزائر من أجل معرفة منافسه في الدور ثمن النهائي حيث من المتوقع أن يتقابل أو المجوعة الثانية التي تضم مصر وحسمتها نيجيريا مع ثاني المجموعة الخامسة ويلاقي ثاني المجموعة أولها.