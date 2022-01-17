قدامى اللاعبين تكرم محمد مصيلحي

حرص مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى على تكريم محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري بفرع نادى الاتحاد بسموحة بحضور أعضاء مجلس إدارة نادى الاتحاد وقدامى لاعبى النادى، وجاء تكريم رئيس زعيم الثغر لدعمه الكبير والمتواصل للجمعية ومجهوداته في مساعدة نجوم كرة القدم القدامى وأسر اللاعبين اللذين توفاهم الله، واصحاب الحالات الحرجة والطارئة والمرضية.

وتقدم أعضاء مجلس إدارة الجمعية خلال الحفل بخالص الشكر والتقدير إلى محمد مصيلحي، وأشادوا كثيرًا بمواقفه النبيله وبدعمه الذى لا ينقطع وتلبيته لأى طلب خاص بالجمعية طوال الفترة الماضية.

وبدوره قدم محمد مصيلحى خالص شكره وتقديره لأعضاء مجلس إدارة الجمعية على التكريم والتقدير الكبير، ودورهم فى خدمة نجوم الكرة القدامى، في حين أكد رئيس زعيم الثغر أنه يُكن كل الحب والمودة لرموز كرة القدم الذى قدموا الكثير للرياضة المصرية، وأن ما يفعله ويقدمه هو واجب تجاه هؤلاء الابطال.

ويتكون مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى، من اللواء عبد المنعم الحاج رئيسا ومحمود ابورجيله نائبا للرئيس وصلاح دندش امينا للصندوق وكل من فتحي مبروك وعبد العزيز عبد الشافي وأحمد شوبير وهاني أبوريدة وربيع ياسين وجمال عبد الحميد وطارق رضوان أعضاء مجلس الإدارة ومحمد الجرجاوي سكرتيرا عاما للجمعية.

