"الرقابة المالية": 47.5 مليار جنيه إجمالي الأقساط في 2021

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التأمين حقق أداءً جيدًا خلال عام 2021، حيث ارتفع إجمالي الأقساط ليصل إلى ما يقرب من 47.5 مليار جنيه في عام 2021 مقارنةً بنحو 40.1 مليار جنيه في عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 18.5%، وارتفعت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال العام المالي 2021 لتصل إلى 23.4 مليار جنيه مقارنةً بـ18.8 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة نحو 24.5%.



وأضاف "عمران"، خلال مؤتمر صحفي، عقد صباح اليوم الاثنين، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن حصاد أداء الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2021، أن إجمالي حقوق حملة وثائق شركات التأمين في نهاية العام المالي 2021 ارتفعت لتصل إلى 88.3 مليار جنيه مقارنةً بـ77.4 مليار جنيه في العام السابق بنسبة زيادة نحو 14.1%.



وذكر "عمران"، أن إجمالي قيمة استثمارات شركات التأمين في نهاية العام المالي 2021 ارتفع ليصل إلى 131.5 مليار جنيه مقارنة بـ107.7 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق بنسبة زيادة بلغت 22.1%، وارتفعت قيمة صافي أصول شركات التأمين في نهاية العام المالي 2021 لتصل إلى 152.9 مليار جنيه مقارنةً بـ128.5 مليار جنيه في العام السابق بنسبة زيادة قدرها 19%.



وأشار محمد عمران، إلى أن القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 102.3 مليار جنيه في نهاية عام 2021 بالمقارنة بنحو 85.6 مليار جنيه في نهاية العام السابق بمعدل نمو بلغ نحو 19.5%.