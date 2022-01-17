بكلمات مؤثرة.. بوسي شلبي تحيي ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز

حرصت الإعلامية بوسي شلبي، على إحياء ذكرى ميلاد صديقتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وذلك بكلمات مؤثرة من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت بوسي شلبي صورة برفقة عدد كبير من نجوم الفن من ببنهم الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وعلقت عليها قائلة:"دلال الغالية كنتي دائمًا تجمعينا على الحب والفرح، وكنتي أول واحده تكلمينا في أعياد ميلادنا وعمرنا ما هنتجمع تاني كلنا مثل هذا اليوم، ولكن قلوبنا وحبنا وحب الناس لك دائمًا تجتمع للدعاء لك في يوم عيد ميلادك، وحشتينا والفاتحة على روحك الغالية".



وفي سياق آخر، ولدت دلال عبد العزيز؛ في قرية فرغان إحدى قرى ديرب نجم، بمحافظة الشرقية، وحصلت على بكالوريوس من كلية الزراعة جامعة الزقازيق، وبكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة، كما حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، وحصلت على دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وفي عام 1984 تزوجت من الفنان سمير غانم، وأنجبت ابنتيهما إيمي ودنيا، وكلتاهما امتهنتا التمثيل.

كما دخلت في عام 1977 مجال التمثيل ببعض الأدوار الصغيرة، منها دورها في مسلسل بنت الأيام، وكانت بدايتها الفعلية عندما قدمها الفنان نور الدمرداش للمسرح، وشاركت بالعديد من المسلسلات والمسرحيات والأفلام السينمائية، واستطاعت بتلك الأعمال؛ الحصول على العديد من الجوائز كأفضل ممثلة.