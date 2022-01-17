سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 17- 1- 2022

سجل سعر الذهب اليوم الاثنين استقرارا لليوم الثاني بعد تراجع منذ أيام إلى 3 جنيهات يوفي جمهورية مصر العربي، وذلك قبل بدء تعاملات البورصة العالمية هذا اللأسبوع.

سعر الذهب اليوم

وشهد سعر الذهب في السوق المحلي استقرار اليوم الاثنين الموافق الـ17 من يناير 2022، بعدما انعكست على الأسعار حالة الركود التي أصابته، متأثرا بالأسعار العالمية، التي تراجعت في الأيام الماضية.

وترصد بوابة الفجر لقرائها الكرام سعر الذهب في مصر وعالميا بالسطور التالية:

سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 799 جنيها.

وحقق سعر الذهب عيار 24 نحو 913 جنيها.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 684 جنيهًا.

كما سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 532 جنيهًا.

سعر سبائك الذهب اليوم الاثنين الموافق الـ17 من يناير 2022

سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 3995 جنيها.

وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 7990 جنيها.

كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 15980 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6442 جنيهًا.