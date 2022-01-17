موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي فى كأس الرابطة والقنوات الناقلة اليوم

مباراة الأهلي والإسماعيلي، يترقب عشاق الكرة المصرية المباراة القوية التي ستجمع بين المارد الأحمر والدراويش، في قمة كروية كلاسيكية تاريخية تجمع بينهما في ثاني جولات مباريات كأس الرابطة.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

وتنطلق مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم الاثنين، في تمام الـ2:30 بتوقيت القاهرة، الـ3:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، في الجولة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة التى تقام دون اللاعبين الدوليين المتواجدين ع المنتخب فى الكاميرون للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2021.

نقل مباراة الأهلي والإسماعيلي

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت عن نقل مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم على الهواء مباشرة مع وجود استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ظروف مباراة الأهلي والإسماعيلي

وتأتي مباراة الأهلي والإسماعيلي في ظروف استثنائية حيث يفتقد المارد الأحمر العديد من لاعبيه بسبب المشاركة مع المنتخبات الإفريقية المختلفة إلى جانب إصابة بعض اللاعبين.

مباراة الأهلي والإسماعيلي في قمة المجموعة الثانية

وتعد مباراة الأهلي والإسماعيلي هي قمة المجموعة الثانية، حيث يتنافس الفريقان على سموحة، المقاولون العرب، الجونة والبنك الأهلي.

مباراة الأهلي والإسماعيلي والوجوه الصاعدة

ومن المتوقع أن يخوض المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مباراة الأهلي والإسماعيلي بتكيل قوامه من اللاعبين الناشئين وهو ما اعتمد عليه في مباراة الجولة الأولى التي أقيمت الخميس الماضي وانتهت بالتعادل.

رغبة موسيماني في مباراة الأهلي والإسماعيلي

ويأمل موسيماني عبر مباراة الأهلي والإسماعيلي أن يدفع ببعض الوجوه الشابة التي لفتت أنظار الجماهير إليها وعلى رأسهم زياد طارق، محمد هيثم مغربى، عبد الرحمن مانو، مصطفى شوبير ، في فرصة كبيرة لهم.