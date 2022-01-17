آخر تطورات دعوى ابنة رشوان توفيق ضد والدها

تصدر الفنان الكبير رشوان توفيق اليوم الاثنين الموافق الـ17 من يناير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، تزامنا مع ظهور تطورات جديدة بشأن دعوى ابنته ضده.

رشوان توفيق

ونظرت محكمة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، الدعوى المقامة من آية رشوان توفيق ضد والدها الفنان رشوان توفيق، والمطالبة ببطلان عقد القسمة، وعدم الاعتداد بحكم صحة التوقيع الخاص بأحد العقارات المملوكة للأسرة.

قضية رشوان توفيق وابنته

وأجلت المحكمة دعوى ابنة رئوان توفيق ضد والدها إلى جلسة الـ24 من يناير المقبل للاطلاع على تفاصيلها، حيث طلب دفاع آية رشوان توفيق، من المحكمة أن يتقدم والدها بأصول العقود، وهو ما وصفه دفاع توفيق بالإفلاس في الإدعاء، في وقت سابق.

دفاع رشوان توفيق

وأكد دفاع الفنان رشوان توفيق أن أصول عقود القسمة معروفة، وتقدم الدفاع بصور منها، وطالب عدم قبول الدعوى المقامة من ابنته آية، نظرا لرفعها على غير ذي صفة، فضلا عن ضرورة انتداب خبير فني لتقدير "تثمين". أعمال التشطيب الخاصة بالشاليهات محل النزاع لم تكن مشطبة، وتم تشطيبها وفرشها.

ظهور رشوان توفيق

وعاد الفنان رشوان توفيق بعد غياب طويل إلى الظهور مجددا، مفجرا قضية الخلاف بينه وبين ابنته التي وصفها بالطمع، حيث لا ترتضي بالقسمة التي قررها والدها، وأساءت إليه.

تضامن الجمهور مع رشوان توفيق

وتضامن الوسط الفني وجمهور الفنان القدير رشوان توفيق معه، وهو ما بدى من التعليقات التي انتشرت عبر مختلف مواقع التواصل والتي وصفقت ابنته آية بالطماعة التي لا تحترم معنى الأبوة.