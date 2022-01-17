"خالص" تتيح خدمات التحصيل والسحب النقدى من محطات مصر للبترول



فى ضوء التعاون المشترك بين كل من شركة مصر للبترول وشركة خالص للمدفوعات الرقمية التابعة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، تبدأ محطات الوقود التابعة لمصر للبترول فى تقديم خدمات شركة خالص للمدفوعات الرقمية، بما فيها التحصيل والسداد الإلكترونى للمشتريات بل والسحب النقدى أيضًا.



وتشمل الخدمات المقدمة من شركة خالص داخل محطات مصر للبترول، خدمة التحصيل/الشراء الإلكترونى لجميع محطات الوقود التابعة لشركة مصر للبترول من خلال نقاط البيع (POS) وذلك باستخدام كافة بطاقات الدفع بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى إتاحة خدمة السحب النقدي (CASH OUT) من خلال ماكينات نقاط البيع (POS)، فى جميع محطات الوقود التابعة لمصر للبترول.



وقد شهد صباح يوم الإثنين الموافق 3 يناير توقيع بروتوكول التعاون بين شركة مصر للبترول برئاسة السيد المهندس محمد شعبان عبد العاطي وشركة خالص للمدفعوات الرقمية برئاسة السيد الأستاذ إبراهيم سرحان في إطار الخطة القومية الرامية نحو التوسع في تطبيق آليات التحول الرقمي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق نقلة نوعية وطفرة خدمية خاصة فيما يتعلق بالمدفوعات الرقمية وتمكين المواطنين من سداد كافة مدفوعاتهم إلكترونيًا.



وأعرب المهندس محمد شعبان رئيس شركة مصر للبترول، عن اعتزازه بالتعاون مع مجموعة "إي فاينانس" العملاقة فى مجالات التحول الرقمى، ولا سيما شركة خالص التابعة للمجموعة حيث الريادة فى خدمات المدفوعات الرقمية، الأمر الذى من شأنه أن يعزز تجربة عملاء محطات وقود مصر للبترول المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.



ومن جانبه أكد الأستاذ إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، على ثقته الكبيرة فى شركة مصر للبترول وجميع العاملين بها حيث التعاون المثمر فى دعم التحول الرقمى، عبر تقديم خدمات الدفع والتحصيل والسحب النقدى، وبما يعكس تضافر الجهود والسعى المستمر فى التعاون مع مختلف الجهات.



ويأتى ذلك فى إطار الدور الذى تقدمه شركة خالص التابعة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فى تطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية بما يتيح للعملاء إمكانية استخدام ماكينات نقاط البيع في عمليات السحب النقدى، ولا سيما المحطات التابعة لشركة مصر للبترول البالغة 1200 محطة منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، بما يتيح للمواطنين بدائل متعددة لأماكن السحب النقدى فى حال صعوبة توافر وسائل السحب المعروفة، طبقًا للشروط والأحكام المحددة من قبل البنك المركزي والمنظمات الدولية.



وتمتلك شركة خالص التابعة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بنية تحتية عالية التقنية وشبكة إلكترونية واسعة الانتشار في جميع أنحاء الجمهورية ومؤمّنة وفق القياسات العالمية والتي تتوافق مع معايير الأمن القومي لإصدار وتفعيل الخدمات الجماهيرية وتأمين البيانات وتحقيق الشفافية فى التحصيل لضمان توصيل كل المتحصلات لأصحابها، كما تقوم بإدارة نقاط البيع مساهمة منها فى تسهيل المعاملات المالية بين البائع والمشترى وفقًا للنظم المعمول بها فى المؤسسات الدولية ومنها مؤسسة الفيزا كارد الدولية، ومؤسسة الماستر كارد الدولية، والمنظومة المالية المحلية كارت ميزة.