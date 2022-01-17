حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 17-1-2022

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الاثنين الموافق الـ17 من يناير 2022 عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم انخفاضا ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وأشارت الهيئة إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم تميل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

ولفتت الأرصاد أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تشهد اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وفرص أمطار خفيفة على شمال وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

القاهرة الصغرى 09 والعظمى 15

شبين الكوم والصغرى 09 والعظمى 16

طنطا الصغرى 09 والعظمى 16

دمنهور الصغرى 09 والعظمى 16

الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 15

بلطيم الصغرى 10 العظمى 17

مطروح الصغرى 09 والعظمى 15

السلوم الصغرى 09 والعظمى 15

سيوة الصغرى 04 والعظمى 15

بورسعيد الصغرى 09 العظمى 16

دمياط الصغرى 09 والعظمى 16

الزقازيق الصغرى 09 والعظمى 16

الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 16

السويس الصغرى 10 والعظمى 15

العريش الصغرى 09 والعظمى 15

رفح الصغرى 09 والعظمى 15

رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 17

نخل الصغرى 04 العظمى 15

نويبع الصغرى 12 والعظمى 17

طابا الصغرى 11 والعظمى 15

كاترين الصغرى 00 والعظمى 08

الطور الصغرى 12 والعظمى 19

شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 20

الغردقة الصغرى 13 والعظمى 19

مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 19

الفيوم الصغرى 06 والعظمى 16

بنى سويف الصغرى 06 والعظمى 16

المنيا الصغرى 06 والعظمى 16

أسيوط الصغرى 05 والعظمى 16

سوهاج الصغرى 06 والعظمى 16

قنا الصغرى 06 والعظمى 17

الأقصر الصغرى 08 والعظمى 17

أسوان الصغرى 08 والعظمى 17

أبوسمبل الصغرى 09 والعظمى 17

الوادى الجديد الصغرى 05 والعظمى 16

شلاتين الصغرى 11 والعظمى 22

أبو رماد الصغرى 12 والعظمى 22

حلايب الصغرى 12 والعظمى 20

رأس حدربة الصغرى 12 والعظمى 20